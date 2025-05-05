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في نهاية ولايته.. شولتس يؤكد استمرار دعم ألمانيا لأوكرانيا

أولاف شولتس
5 مايو 2025 21:58

جدد المستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، التأكيد على تضامن ألمانيا المستمر والثابت مع أوكرانيا.
وأجرى شولتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشكره على التعاون الوثيق والقائم على الثقة، طبقاً لما أعلن شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال الألمانية.
وأضاف هيبشترايت أن شولتس أشاد "بقوة قيادة زيلينسكي"، كما أثنى على "شجاعة الشعب الأوكراني وعزيمته وصلابته". 
وبحسب المتحدث، أكد المستشار الألماني أيضاً أن استعداد زيلينسكي لهدنة غير مشروطة لمدة 30 يوماً يظهر بوضوح أن أوكرانيا "هي من تتوق إلى السلام". 
وتابع شولتس أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أن يستجيب لذلك". 
وكان بوتين قد أعلن في نهاية الشهر الماضي عن وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، من الثامن حتى نهاية العاشر من مايو، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية. 
ويرفض الرئيس الروسي، وقفاً تاماً وغير مشروط لإطلاق النار، حيث ربطه بوقف إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وجهود التعبئة العسكرية الأوكرانية. 

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المصدر: د ب أ
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