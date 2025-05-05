التشيك: مستعدون لتدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة التشيكية "براغ"، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة، إضافة إلى استمرار إمداد كييف بقذائف المدفعية الثقيلة.

واقترح فيالا أن يتم التدريب في مطار "ناميست" العسكري، الذي يبعد حوالي 155 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة براغ.

وأضاف رئيس الوزراء التشيكي: "يمكن تنظيم التدريبات مع الدول الشريكة على متن طائرات تدريب من طراز (أيرو إل-159) أو مقاتلات (إف-16)".

ووفقاً لفيالا "يتدرب الطيارون الأوكرانيون بالفعل على أجهزة محاكاة الطيران التشيكية الصنع".

وتابع مؤكداً: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد علينا".

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لمبادرة الذخيرة التشيكية التي قال "إنها تعمل بفعالية".