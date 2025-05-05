الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

التشيك: مستعدون لتدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات

رئيس وزراء التشيك مستقبلاً الرئيس الأوكراني في العاصمة براغ
5 مايو 2025 22:41

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة التشيكية "براغ"، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة، إضافة إلى استمرار إمداد كييف بقذائف المدفعية الثقيلة. 
واقترح فيالا أن يتم التدريب في مطار "ناميست" العسكري، الذي يبعد حوالي 155 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة براغ. 
وأضاف رئيس الوزراء التشيكي: "يمكن تنظيم التدريبات مع الدول الشريكة على متن طائرات تدريب من طراز (أيرو إل-159) أو مقاتلات (إف-16)".
ووفقاً لفيالا "يتدرب الطيارون الأوكرانيون بالفعل على أجهزة محاكاة الطيران التشيكية الصنع". 
وتابع مؤكداً: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد علينا". 
من جانبه، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لمبادرة الذخيرة التشيكية التي قال "إنها تعمل بفعالية". 

أخبار ذات صلة
في نهاية ولايته.. شولتس يؤكد استمرار دعم ألمانيا لأوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر عدداً من الطائرات المسيرة
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: د ب أ
الجيش الأوكراني
الحرب في أوكرانيا
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الأزمة الأوكرانية
المقاتلات الحربية
أوكرانيا
التشيك
براغ
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى «إجازة الرعاية»
اليوم 20:16
طالب بن صقر يحضر حفل زفاف أحمد سعيد بن دري الفلاحي
علوم الدار
طالب بن صقر يحضر حفل زفاف أحمد سعيد بن دري الفلاحي
6 مايو 2025
مروحية "بلاك هوك" الأميركية
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يوقف رحلاته الجوية قرب مطار واشنطن
اليوم 23:57
جانب من الندوة
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للكتاب» يستضيف ندوة حول دور المرأة في بناء السلام
اليوم 23:32
خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل توزيع جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2025
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل توزيع جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2025
اليوم 23:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©