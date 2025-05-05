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إنقاذ عشرات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

إنقاذ مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
5 مايو 2025 23:04

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، اليوم الاثنين، أنها أنقذت عشرات المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة، ومقرها مدينة مرسيليا جنوب شرق فرنسا، إنها أنقذت 108 أشخاص، ليل الأحد الاثنين، بينهم رضيع لم يبلغ عاما قبالة سواحل ليبيا.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن "الأشخاص كانوا على متن قاربين من الألياف الزجاجية محملين أكثر من طاقتهما".
وأضافت أن العديد من الأشخاص كانوا يعانون الإرهاق ودوار البحر وعولجوا بشكل عاجل من قبل الفريق الطبي على متن السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها المنظمة.
عام 2024، فقد أو قضى 2475 شخصا في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا معظمهم في منطقته الوسطى، وهي إحدى أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.
وقضى نحو 500 مهاجر منذ بداية 2025.

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المصدر: وكالات
منظمة غير حكومية
البحر الأبيض المتوسط
مهاجرون
إنقاذ مهاجرين
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