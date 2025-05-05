الجيش الأميركي يوقف رحلاته الجوية قرب مطار واشنطن

أوقف الجيش الأميركي رحلات جوية قرب مطار واشنطن، بعد أن اضطرت طائرتان تجاريتان إلى إلغاء هبوطهما الأسبوع الفائت، بسبب مروحية تابعة للجيش كانت في طريقها إلى وزارة الدفاع "البنتاجون".

ويوم الخميس الماضي، تسببت طائرة عسكرية من طراز "بلاك هوك" في حالتي اقتراب خطيرتين من الاصطدام بطائرتين مدنيتين في مطار "رونالد ريجان" بالعاصمة واشنطن.

وتأتي هذه الحادثة عقب حادث مأساوي قبل ثلاثة أشهر، حيث تسببت مروحية من نفس الوحدة العسكرية في تصادم جوي مع طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الأميركية، مما أدى إلى مقتل 67 شخصاً.