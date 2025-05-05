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الكرملين: لقاء ترامب وبوتين ضروري لكنه بحاجة إلى تحضيرات كثيرة

الكرملين: لقاء ترامب وبوتين ضروري لكنه بحاجة إلى تحضيرات كثيرة
6 مايو 2025 02:41

موسكو، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

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اعتبر الكرملين أن عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، ضروري، وأشار إلى أنه يحتاج إلى تحضيرات كثيرة، لكنه أوضح أنه لا تفاصيل محددة حتى الآن بشأن هذا اللقاء المرتقب.
وأضاف الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة «ريا نوفوستي»: «لقد أكدنا مراراً أن مثل هذا اللقاء بين بوتين وترامب، حديث الجميع، ونعتقد أنه ضروري من نواحٍ عدة، ويجب التحضير له جيداً، وهذا يتطلب جهوداً على مختلف مستويات الخبرة، كما يتطلب استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن، التي بدأت ولا تزال مستمرة». وأوضح: «لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن بشأن اللقاء بين بوتين وترمب»، مضيفاً: «لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل محددة حول هذا الموضوع».
يأتي ذلك في وقت صرح فيه الرئيس الأميركي، الذي تعهد بالتفاوض سريعاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه أجرى مع مستشاريه «مناقشات جيدة للغاية» حول روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة.

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