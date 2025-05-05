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الأمم المتحدة: 4.8 مليون نازح في اليمن

أطفال نازحون يقفون في طابور للحصول على مياه الشرب في أحد مخيمات النازحين داخل اليمن (أرشيفية)
6 مايو 2025 02:41

عدن (الاتحاد)

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أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وجود 4.8 مليون نازح باليمن، وأن هناك حاجة إلى دعم عاجل للحفاظ على سلامة العائلات.
وقالت المفوضية في منشور على منصة «إكس»، أمس، إن غالبية هؤلاء الأشخاص اضطروا للنزوح أكثر من مرة من الأماكن التي كانوا يتواجدون فيها.
وأكدت أنه من المستحيل تأمين ملاجئ آمنة في الوقت الراهن، مشددةً على الحاجة إلى دعم عاجل للحفاظ على سلامة الأسر اليمنية.
وأكدت المفوضية أن فرقها تواصل تقديم الحماية والمأوى والمساعدات النقدية للأسر الأكثر ضعفاً رغم تراجع التمويل، داعية المانحين إلى تعزيز الدعم لضمان استمرار الإغاثة الطارئة للنازحين.

الأمم المتحدة
اليمن
عدن
النازحين
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