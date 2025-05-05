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الوكالة الأوروبية للجوء: تغير جذري في مشهد طلبات اللجوء في أوروبا

الوكالة الأوروبية للجوء: تغير جذري في مشهد طلبات اللجوء في أوروبا
6 مايو 2025 02:41

بروكسل (وكالات)

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أعلنت الوكالة الأوروبية للجوء، أمس، تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين لأدنى مستوياته منذ أكثر من عقد (نحو 5000 طلب)، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 70% مقارنة بأكتوبر 2024. وقالت الوكالة في بيان إن هذا التراجع ترافق مع تغير كبير في توجهات طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به.
ووفق البيان، فإنه بسبب هذا التراجع في طلبات اللاجئين السوريين لم تعد ألمانيا الوجهة الأولى لطالبي اللجوء بشكل عام لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تفوقت عليها كل من فرنسا بـ 13081 طلباً وإسبانيا بـ 12976 طلباً.
وتلقت ألمانيا 12780 طلباً فقط بانخفاض قدره 40% مقارنة مع فبراير 2024 فيما شهدت إيطاليا أيضاً أرقاماً مرتفعة نسبياً 11405 طلبات رغم الاتجاه التنازلي العام في الأعداد.
في المقابل، تصدر الفنزويليون قائمة طالبي اللجوء في فبراير بعدد بلغ 8500 طلب في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا والتشدد المتزايد في سياسات اللجوء بالولايات المتحدة. كما أشار البيان إلى انخفاض معدل الاعتراف بطلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى 25% فقط في يناير وفبراير، وهو أدنى مستوى سجل منذ جائحة «كورونا».
وعزا البيان هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض حاد في قرارات اللجوء الممنوحة للسوريين حيث لم تتجاوز نسبة الاعتراف بهم 14% بعد أن كانت تقترب من 90% في الأشهر السابقة نتيجة لتعليق بعض الدول الأوروبية معالجة هذه الطلبات أو انسحاب عدد كبير من السوريين منها.

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