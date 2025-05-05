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«الجامعة العربية» تحذر من مخططات إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية

أعمدة دخان تتصاعد من مطار بورتسودان (أ ف ب)
6 مايو 2025 02:42

القاهرة (الاتحاد)

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دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، بأشد العبارات استهداف مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع أمس الأول المطار والمرافق الحيوية في مدينتي «بورسودان» و«كسلا» بالسودان. 
واعتبر أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة أن ذلك يعد تصعيداً خطيراً في الأزمة ما يؤثر بشكل سلبي على حركة تدفق المدنيين والمساعدات الانسانية في ربوع السودان. 
وأكد أن الإصرار على إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية وبناها التحتية لا يؤثر فقط على مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه بل يهدد بقوة السلم والاستقرار الإقليمي في المنطقة والبحر الأحمر. ودعا أبو الغيط إلى الالتزام الكامل والفوري لاتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جامعة الدول العربية
السودان
أحمد أبو الغيط
قوات الدعم السريع
البحر الأحمر
مجلس الأمن الدولي
بورتسودان
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