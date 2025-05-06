حرائق ضخمة تلتهم مساحات شاسعة في إنجلترا

دمر حريق غابات نحو 12 ألفاً و500 فدان (ما يعادل 50.6 كيلومتر مربع) من أراضي المستنقعات في منطقة دارت مور بجنوب غرب إنجلترا.

وتلقت خدمات الطوارئ العديد من البلاغات بشأن اندلاع الحريق يوم الأحد، حيث واجه رجال الإطفاء الحريق على مدار نحو 24 ساعة حتى تم إخماده يوم الاثنين، بحسب وكالة الانباء البريطانية (بي ايه ميديا). وطلب من السكان الابتعاد عن منطقتي "ميريفيل" و"أوكهامبتون" أثناء الحريق، حيث أوضحت خدمة الإطفاء والإنقاذ في ديفون وسومرست أن الحريق قد يتحرك بـ"شكل غير متوقع" نتيجة تغيرات الطقس.



ويأتي هذا الحريق بعد تسجيل المملكة المتحدة لأعلى درجات حرارة في بداية شهر مايو على الإطلاق، حيث بلغت 29.3 درجة مئوية عصر الخميس في جنوب غرب لندن، في وقت كان فيه رجال الإطفاء يكافحون حريقاً آخر على مساحة كيلومترين مربعين اندلع في نفس اليوم على بعد نحو 27 كيلومتراً شمال شرق مانشستر.



ووفقاً للمجلس الوطني لقادة الإطفاء، استجابت خدمات الإطفاء والإنقاذ منذ أول يناير وحتى صباح أول مايو لـ439 حريقاً برياً. ويقارن هذا الرقم بـ 250 حريقاً خلال نفس الفترة من عام 2022، و60 في عام 2023، و44 فقط في عام 2024.