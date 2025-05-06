إدارة ترامب تجمد مليارات الدولارات من منح جامعة هارفارد

قال مسؤول كبير في وزارة التعليم الأميركية إنها أبلغت جامعة هارفارد، الاثنين، بأنها ستجمد مليارات الدولارات من المنح البحثية المستقبلية وغيرها من المساعدات إلى أن تقبل الجامعة العريقة لمطالب قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.



تمثل هذه الخطوة من إدارة ترامب لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.



وفي رسالة إلى جامعة هارفارد، قالت وزيرة التعليم الأميركية ليندا ماكمان إن الجامعة يتعين عليها معالجة المخاوف المتعلقة بالسياسات في الحرم الجامعي، وشكاوى الإدارة بأن الجامعة تخلت عن سعيها لتحقيق "التميز الأكاديمي".



وكتبت ماكمان "هذه الرسالة تهدف إلى إبلاغكم بأن هارفارد لم يعد بإمكانها طلب الحصول على منح من الحكومة الاتحادية، إذ لن يتم توفيرها".





