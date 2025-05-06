قتلى في انقلاب قارب قبالة سواحل كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأميركية، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم والبحث يتواصل عن سبعة آخرين، بينهم طفلان، إثر انقلاب قارب قبالة سواحل كاليفورنيا.



وقال المتحدث باسم خفر السواحل في ولاية كاليفورنيا هانتر شنابل إنّ الجهاز تلقّى بلاغاً قرابة الساعة 6:30 (13,30 ت غ) بشأن قارب يعاني من صعوبات قرب ديل مار، شمال مدينة سان دييغو.



وأضاف أنّه على الإثر أرسل خفر السواحل قارباً وطائرة هليكوبتر إلى الموقع حيث تمّ إنقاذ أربعة أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

وأوضح أنّه تمّ "تحديد مكان ثلاثة ركاب آخرين والعثور عليهم متوفين".

وأفاد ناجون بأنّ تسعة أشخاص، بينهم طفلان، لا يزالون في عداد المفقودين.



ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" المحلية عن المصدر نفسه قوله إنّ القارب كان ذا مقدّمة عالية، وهو نوع من القوارب يُستخدم عادة لصيد الأسماك لكنّ مهاجرين يستخدمون أحياناً للوصول سرّا إلى الولايات المتحدة من المكسيك.



