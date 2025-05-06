الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فيضانات وعواصف تضرب ولاية تكساس الأميركية

فيضانات وعواصف تضرب ولاية تكساس الأميركية
6 مايو 2025 13:44

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في ولاية تكساس الأميركية، اليوم، أن مزيداً من الأمطار الغزيرة والفيضانات ستؤثر على منطقة هيوستن وساحل الولاية خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق متصل، تواصل فرق الإنقاذ البحث عن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات جرفتها مياه الفيضانات المتزايدة بسرعة في مدينة برينهام.
وشهدت المنطقة الليلة الماضية، عمليات تمشيط مكثفة باستخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات تصوير حراري، في محاولة للعثور على الطفلة.

وحذرت هيئة الأرصاد من موجة جديدة من التيارات القوية والفيضانات على طول الشواطئ المطلة على خليج المكسيك، لا سيما أثناء فترات المد والجزر، داعية السكان إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.

وتشهد ولاية تكساس الأميركية، وتحديداً المناطق الممتدة من مدينة هيوستن حتى الساحل، منذ مطلع الشهر الجاري سلسلة من الأحوال الجوية القاسية نتيجة منخفض جوي نشط، أسفر عن هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة.

أخبار ذات صلة
إيلون ماسك: "ستاربيس".. أصبحت مدينة حقيقية!
زلزال بقوة 5.2 درجة يهز تكساس

وأدت هذه الأحوال الجوية إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من الأنهار والمجاري المائية، ما عرقل حركة المرور وأجبر مئات العائلات على إخلاء منازلها في المناطق المنخفضة. 

المصدر: وام
فيضانات
عواصف
تكساس
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
"أدنوك" تستكمل بنجاح أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار
اقتصاد
"أدنوك" تستكمل بنجاح أول إصدار لصكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار
اليوم 14:00
نادي أبوظبي الرياضي يحتفظ بدرع دوري السيدات
الرياضة
نادي أبوظبي الرياضي يحتفظ بدرع دوري السيدات
اليوم 14:00
«اتحاد بنزيمة» و«نصر رونالدو» في مواجهة «كلاسيكو» بالسعودية
الرياضة
«اتحاد بنزيمة» و«نصر رونالدو» في مواجهة «كلاسيكو» بالسعودية
اليوم 13:45
فيضانات وعواصف تضرب ولاية تكساس الأميركية
الأخبار العالمية
فيضانات وعواصف تضرب ولاية تكساس الأميركية
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©