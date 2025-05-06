الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين: روسيا لا تزال تخطط لهدنة في أوكرانيا

الكرملين
6 مايو 2025 16:24

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية لا تزال تخطط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا في الفترة من الثامن حتى العاشر من مايو الجاري تنفيذا لأوامر الرئيس فلاديمير بوتين لكنها سترد إذا حاولت القوات الأوكرانية مهاجمة المواقع الروسية.
كان بوتين قد أعلن في 28 أبريل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي وحلفائه على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف الكرملين أن وقف إطلاق النار سيكون في الثامن والتاسع من مايو
وردا على سؤال بشأن ما ستفعله روسيا إذا لم يوافق زيلينسكي على وقف إطلاق النار لثلاثة أيام، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بالطبع، مبادرة الرئيس بوتين بشأن وقف إطلاق النار المؤقت خلال العطلات الرسمية سارية، وأصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة التعليمات ذات الصلة (للجيش)".

أخبار ذات صلة
المفوضية الأوروبية تعتزم حظر جميع واردات الغاز الروسي
إغلاق مطارات في موسكو مؤقتاً بعد هجوم بطائرات مسيرة
المصدر: وكالات
هدنة
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الكرملين
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
الحكومة الإسبانية توافق على مشروع خفض ساعات العمل
الأخبار العالمية
الحكومة الإسبانية توافق على مشروع خفض ساعات العمل
اليوم 18:25
انتخاب ميرتس مستشاراً لألمانيا
الأخبار العالمية
انتخاب ميرتس مستشاراً لألمانيا
اليوم 18:24
المفوضية الأوروبية تعتزم حظر جميع واردات الغاز الروسي
الأخبار العالمية
المفوضية الأوروبية تعتزم حظر جميع واردات الغاز الروسي
اليوم 18:18
إجراء جولة تصويت ثانية لانتخاب مستشار جديد في ألمانيا
الأخبار العالمية
إجراء جولة تصويت ثانية لانتخاب مستشار جديد في ألمانيا
اليوم 17:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©