الكرملين: روسيا لا تزال تخطط لهدنة في أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية لا تزال تخطط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا في الفترة من الثامن حتى العاشر من مايو الجاري تنفيذا لأوامر الرئيس فلاديمير بوتين لكنها سترد إذا حاولت القوات الأوكرانية مهاجمة المواقع الروسية.

كان بوتين قد أعلن في 28 أبريل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي وحلفائه على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الكرملين أن وقف إطلاق النار سيكون في الثامن والتاسع من مايو

وردا على سؤال بشأن ما ستفعله روسيا إذا لم يوافق زيلينسكي على وقف إطلاق النار لثلاثة أيام، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بالطبع، مبادرة الرئيس بوتين بشأن وقف إطلاق النار المؤقت خلال العطلات الرسمية سارية، وأصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة التعليمات ذات الصلة (للجيش)".



