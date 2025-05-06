البرلمان الألماني يجري جولة تصويت ثانية لانتخاب ميرتس مستشاراً

من المنتظر أن يجري البرلمان الألماني في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء جولة تصويت ثانية لانتخاب زعيم الاتحاد المسيحي الألماني فريدريش ميرتس مستشارا جديدا للبلاد، وفقا لمصادر في كتلة الاتحاد المسيحي.

وأشارت المصادر إلى أنه بحسب التقييم الحالي لمكتب الرئيس الاتحادي وإدارة البوندستاج ووزارة العدل، فإن هذا مسموح به دستوريا. ويناقش التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب "اليسار" معا المسار اللاحق للعملية الانتخابية. وبحسب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، فإن التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قررا بالفعل ترشيح ميرتس لجولة ثانية من التصويت. ومع ذلك، فإنه لا يزال من غير الواضح متى يمكن أن يحدث هذا.