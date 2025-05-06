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إغلاق مطارات في موسكو مؤقتاً بعد هجوم بطائرات مسيرة

منطقة بالقرب من الكرملين في وسط موسكو
6 مايو 2025 16:48

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع المطارات الدولية الأربعة المحيطة بالعاصمة موسكو علقت رحلاتها مؤقتاً، اليوم الثلاثاء، حيث اعترضت القوات الروسية أكثر من 100 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت 11 منطقة روسية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 105 مسيرات أوكرانية فوق 11 منطقة روسية خلال الليل، منها 19 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو. وذكرت وكالة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا" ووزارة الدفاع الروسية أن تسعة مطارات إقليمية روسية أخرى أوقفت عملياتها مؤقتا، حيث استهدفت الطائرات المسيرة مناطق على طول الحدود مع أوكرانيا وداخل عمق الأراضي الروسية.

 

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المصدر: وكالات
طائرات مسيرة
موسكو
روسيا وأوكرانيا
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