الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجلس أوروبا يحث اليونان على إنهاء الترحيل القسري

مجلس أوروبا يحث اليونان على إنهاء الترحيل القسري
6 مايو 2025 17:44

جرى، اليوم الثلاثاء، حث اليونان على تطبيق ضمانات قانونية أقوى على حدودها، واعتماد «نهج عدم التسامح تماماً مع عمليات الإعادة القسرية»، في ظل استمرار ورود تقارير بشأن عمليات ترحيل غير قانونية للمهاجرين، رغم تزايد الانتقادات الدولية.
وأصدر مايكل أوفلاهيرتي، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، التوصيات عقب زيارة أجراها لليونان في فبراير الماضي. وجاء في مذكرة مجلس أوروبا: «يشعر المفوض بالقلق إزاء الادعاءات التي تم تلقيها خلال زيارته بشأن استمرار ممارسات الإعادة القسرية - المعروفة أيضاً باسم «الصد» أو«الإعادة القسرية غير الرسمية» - على الحدود البرية والبحرية».
وأضافت المذكرة أن «إعادة الأشخاص من دون القيام بتحديد هويتهم بصورة فردية، يمنع الدول الأعضاء من تحديد ما إذا كانت قد تعيدهم لمواجهة انتهاكات لحقوق الإنسان». 

أخبار ذات صلة
الوكالة الأوروبية للجوء: تغير جذري في مشهد طلبات اللجوء في أوروبا
تونس تواصل تفكيك مخيمات المهاجرين غير الشرعيين
المصدر: د ب أ
المهاجرين
اليونان
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
الحكومة الإسبانية توافق على مشروع خفض ساعات العمل
الأخبار العالمية
الحكومة الإسبانية توافق على مشروع خفض ساعات العمل
اليوم 18:25
انتخاب ميرتس مستشاراً لألمانيا
الأخبار العالمية
انتخاب ميرتس مستشاراً لألمانيا
اليوم 18:24
المفوضية الأوروبية تعتزم حظر جميع واردات الغاز الروسي
الأخبار العالمية
المفوضية الأوروبية تعتزم حظر جميع واردات الغاز الروسي
اليوم 18:18
إجراء جولة تصويت ثانية لانتخاب مستشار جديد في ألمانيا
الأخبار العالمية
إجراء جولة تصويت ثانية لانتخاب مستشار جديد في ألمانيا
اليوم 17:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©