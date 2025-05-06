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الحكومة الإسبانية توافق على مشروع خفض ساعات العمل

الحكومة الإسبانية توافق على مشروع خفض ساعات العمل
6 مايو 2025 18:25

وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لخفض ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة.
وذكرت وزارة العمل، بأن 12.5 مليون موظف بدوام كامل ودوام جزئي في القطاع الخاص سيستفيدون من هذا الخفض، الذي من المتوقع أن يحسن الإنتاجية ويقلل التغيب.
وقالت نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل، يولاندا دياز: "إننا نُحدث عالم العمل اليوم ونساعد الأشخاص ليكونوا أكثر سعادة بقليل".
وأضافت دياز، أن الإجراء المطبق بالفعل على موظفي الخدمة المدنية وبعض القطاعات، سيشمل قطاعات التجزئة والتصنيع والضيافة وصناعات الإنشاءات.
ويتعين أن يوافق البرلمان، الذي لا يحظى الائتلاف الحكومي اليساري فيه بأصوات كافية، على مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ. 

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المصدر: د ب أ
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ساعات العمل الأسبوعية
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