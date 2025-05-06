رواندا تكشف عن تفاصيل اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية

كشف وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي، اليوم الثلاثاء، عن جدول زمني لعملية السلام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أنه من المرتقب توقيع الاتفاق النهائي في واشنطن منتصف يونيو القادم.

والشهر الماضي، اتفقت الكونغو الديمقراطية ورواندا خلال محادثات في الولايات المتحدة على التوصّل إلى مشروع اتفاق سلام بحلول الثاني من مايو، ما أحيا الآمال بإنهاء الأزمة.

وصرح وزير الخارجية الرواندي لوسائل إعلام، بأنه لم يتم الاتفاق بعد على مضمون النصّ، لكن المراحل المقبلة تقضي بـ"جمع إسهامات الأطراف في نصّ موحّد"، ويلي ذلك "إعداد النسخة النهائية من مشروع اتفاق السلام بإشراف وزيري الخارجية خلال اجتماع سيعقد في واشنطن خلال الأسبوع الثالث من مايو".

ومن المفترض أن يفضي هذا المسار إلى "توقيع الاتفاق في منتصف يونيو في البيت الأبيض"، بحسب ندوهونغيريهي.

ويأتي هذا الإعلان غداة تعليق للمبعوث الأميركي الخاص إلى أفريقيا مسعد بولس، على منصة "اكس" كشف فيه أنه تلقّى "مشروع نصّ حول مقترح سلام" من الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وأكّد بولس "أنها خطوة مهمّة نحو تحقيق الالتزامات التي يتضمنها إعلان المبادئ".

وشهدت الكونغو الديمقراطية تصاعداً في أعمال العنف بعد أن شنت حركة "23 مارس" المتمردة، هجوماً كبيراً في يناير الماضي أدى إلى سيطرتها على أكبر مدينتين في شرق البلاد.

وتسبّبت المواجهات بنزوح مئات الآلاف، وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة.