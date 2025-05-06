ميلوني تهنئ ميرتس بانتخابه مستشاراً لألمانيا

هنأت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، فريدريش ميرتس، بمناسبة انتخابه مستشاراً جديداً لألمانيا.

وقالت ميلوني إن "التعاون بين إيطاليا وألمانيا أمر أساسي لمواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن".

وأعربت عن قناعتها بأن ألمانيا وإيطاليا يمكنهما معا تحقيق تقدم مهم في قضايا دولية محورية على المستوى الأوروبي، وفي إطار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضافت ميلوني: "أؤمن بشكل خاص بأن ألمانيا وإيطاليا، وهما أهم اقتصادين صناعيين في أوروبا، يمكنهما الإسهام بقدر كبير في إحياء القدرة التنافسية، وخاصة في قطاع السيارات".

وفي الوقت نفسه، شددت رئيسة وزراء إيطاليا على أن البلدين يمكنهما أيضاً أن يؤديا دوراً مهماً في بناء شراكات متكافئة مع أفريقيا، وكذلك "في مكافحة الهجرة غير النظامية".

وكان البرلمان الألماني قد انتخب بعد ظهر اليوم، ميرتس مستشاراً جديداً، خلفاً للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.

وجاء انتخاب المستشار الجديد في الجولة الثانية من التصويت، بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى.