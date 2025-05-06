الأربعاء 7 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميلوني تهنئ ميرتس بانتخابه مستشاراً لألمانيا

جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا
6 مايو 2025 22:35

هنأت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، فريدريش ميرتس، بمناسبة انتخابه مستشاراً جديداً لألمانيا. 
وقالت ميلوني إن "التعاون بين إيطاليا وألمانيا أمر أساسي لمواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن". 
وأعربت عن قناعتها بأن ألمانيا وإيطاليا يمكنهما معا تحقيق تقدم مهم في قضايا دولية محورية على المستوى الأوروبي، وفي إطار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وحلف شمال الأطلسي "ناتو". 
وأضافت ميلوني: "أؤمن بشكل خاص بأن ألمانيا وإيطاليا، وهما أهم اقتصادين صناعيين في أوروبا، يمكنهما الإسهام بقدر كبير في إحياء القدرة التنافسية، وخاصة في قطاع السيارات". 
وفي الوقت نفسه، شددت رئيسة وزراء إيطاليا على أن البلدين يمكنهما أيضاً أن يؤديا دوراً مهماً في بناء شراكات متكافئة مع أفريقيا، وكذلك "في مكافحة الهجرة غير النظامية". 
وكان البرلمان الألماني قد انتخب بعد ظهر اليوم، ميرتس مستشاراً جديداً، خلفاً للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس. 
وجاء انتخاب المستشار الجديد في الجولة الثانية من التصويت، بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى.

أخبار ذات صلة
ماكرون يهنئ ميرتس بمناسبة انتخابه مستشاراً لألمانيا
الرئيس الألماني يسلم وزراء الحكومة الألمانية الجديدة وثائق تعيينهم
المصدر: د ب أ
جورجيا ميلوني
فريدريش ميرتس
المستشار الألماني
مستشار ألمانيا
ألمانيا
إيطاليا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 18:59
جزيرة السعديات أبوظبي تطرح باقات متكاملة تشمل معالم ثقافية ووجهات عائلية
علوم الدار
جزيرة السعديات أبوظبي تطرح باقات متكاملة تشمل معالم ثقافية ووجهات عائلية
اليوم 23:52
ترامب مستقبلاً كارني في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يلمّح لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا
اليوم 23:44
الإمارات تشارك الجامعة العربية الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية
علوم الدار
الإمارات تشارك الجامعة العربية الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية
اليوم 23:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©