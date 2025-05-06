ترامب يلمّح لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا

ألمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية معاودة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي وقعت خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، ومن المُقرر أن تنتهي العام المُقبل.

ومع ذلك، قال ترامب إنه لا يتطلع تحديداً إلى تمديد الاتفاقية.

وقال الرئيس الأميركي إنه سينظر في معاودة التفاوض على اتفاقية التجارة، لكنه يتساءل "إن كانت ضرورية أصلاً".

وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع ثنائي في وقت سابق اليوم، في البيت الأبيض بين ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي قال عن الاتفاقية "إنها أساس لمفاوضات أوسع. سيتعين تغيير بعض جوانبها".

من ناحية أخرى، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيراجع مع كبار مسؤولي إدارته، الاتفاقات التجارية المحتملة خلال الأسبوعين المقبلين لتحديد المقبولة منها.

وبشأن الصين، أكد ترامب أن بكين تريد التفاوض على اتفاقية تجارية لإنهاء الرسوم الجمركية المتبادلة، موضحاً: "إنهم يريدون التفاوض، ويريدون عقد اجتماع. وسنلتقي بهم في الوقت المناسب".