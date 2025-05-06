سوريا.. مقتل مدني وإصابة 5 بانفجار ألغام

دمشق (وكالات)

قتل مدني سوري، وأصيب خمسة آخرون، بينهم أربعة أطفال، بجروح إثر انفجارين منفصلين لمخلفات الحرب وقعا في ريف إدلب في شمال غرب سوريا. وذكر الدفاع المدني السوري، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس، إن رجلاً قتل وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي وقع في قرية أبو دفنة بريف معرة النعمان الشرقي جنوبي إدلب، أثناء عملهما على تنظيف بئر مياه يحوي ذخائر غير منفجرة.

وأشار إلى إصابة أربعة أطفال من عائلة واحدة بجروح إثر انفجار لغم أرضي وقع في حي سكني على أطراف مدينة معرة النعمان، لافتاً إلى فرقه أسعفت المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الدفاع المدني هذه المخلفات والذخائر غير المنفجرة تقوض حياة السكان وتحد من قدرتهم على العودة لمنازلهم، ومن العمل في مزارعهم.