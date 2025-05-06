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«اليونيفيل» تحث إسرائيل على الانسحاب الكامل من لبنان

دورية لـ«اليونيفيل» جنوب لبنان (أرشيفية)
7 مايو 2025 03:06

بيروت (الاتحاد)

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أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» أنها تواصل حث الجيش الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إذ إن وجوده شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً للقرار 1701. 
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، عن قائد القطاع الغربي في «اليونيفيل» العميد نيكولا ماندوليسي قوله، خلال لقائه رئيس بلدية «الضهيرة» عبدالله الغريب، إن «قوات حفظ السلام لا تزال على الأرض، وتبقى ملتزمة دعم المجتمعات في جنوب لبنان». 
وأضاف ماندوليسي أن «التنسيق مع الجيش اللبناني يبقى قوياً، ونواصل دعمنا للجيش في نشر قواته للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب». 
وأكد «دعم اليونيفيل الكامل للسكان المحليين»، مشدداً على «التنسيق القوي والمستمر مع الجيش اللبناني، الذي يواصل تنفيذ عمليات نزع الألغام في المنطقة، وهو شرط أساسي لعودة المدنيين بأمان».

الأمم المتحدة
لبنان
جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي
قوات اليونيفيل
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