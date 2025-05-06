بريطانيا تعتزم تقييد تأشيرات رعايا هذه الدول

تعتزم الحكومة العمّالية في بريطانيا فرض قيود على منح تأشيرات لرعايا دول ترجّح أن يتخطّوا فترات الإقامة الممنوحة لهم وأن يقدّموا طلبات لجوء، وفق ما أفاد مسؤول حكومي الثلاثاء، في خطوة يبدو أنها ترمي لاحتواء ضغوط شعبويين يمينيين متشددين.

وأوردت صحيفة "ذا تايمز" معلومات أكدّها مسؤول لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته أن طلبات الحصول على تأشيرات عمل ودراسة التي يتقدّم بها باكستانيون ونيجيريون وسريلانكيون ستكون من ضمن تلك التي سيتم كبحها.

من المتوقّع تفصيل الخطة في الأسبوع المقبل في وثيقة تتضمّن الخطوات التالية التي تعتزم الحكومة اتّخاذها للحد من تدفق المهاجرين الذين بلغ عددهم 728 ألفا في العام الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "لمعالجة ممارسات استغلالية ينخرط فيها رعايا أجانب يأتون بموجب تأشيرات عمل ودراسة ويطلبون اللجوء، نحن بصدد بناء معلومات استخبارية حول هؤلاء الأفراد لكشفهم على نحو أبكر وأسرع".

وتابع "نبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وحيث نرصد اتجاهات من شأنها أن تقوّض قواعد الهجرة لدينا لن نتردد في اتخاذ إجراء".