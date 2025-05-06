الأربعاء 7 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا: خطة إسرائيل لتوسيع احتلال غزة تتعارض مع القانون الدولي

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أرشيفية)
7 مايو 2025 03:06

باريس (وكالات)

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تحمله
فلسطين تطالب بتحرك دولي إزاء دعوات لقصف مخازن الغذاء بغزة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن خطة إسرائيل لتوسيع احتلالها بقطاع غزة تتعارض مع القانون الدولي.
وأدان بارو في تصريح إذاعي بشدة الخطة الإسرائيلية، داعياً إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً والسماح بوصول مساعدات إنسانية للفلسطينيين دون قيود.
 وأضاف: «لا يمكن مهاجمة المدنيين أو العاملين في مجال المساعدات الإنسانية حتى لو كانت هناك حرب».
 وقال بارو «إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي أكدا أنه لم يعد هناك أي طعام في غزة، وأن هناك خطر مجاعة، ويجب ضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية». وأشار إلى أن فرنسا تعمل على الاعتراف بدولة فلسطينية.

فرنسا
وزير الخارجية الفرنسي
جان نويل بارو
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 18:59
صقر غباش خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية في أذربيجان
7 مايو 2025
امرأة تواسي أخرى فقدت عائلتها جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تحمله
7 مايو 2025
طفلتان فلسطينيتان نازحتان في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فلسطين تطالب بتحرك دولي إزاء دعوات لقصف مخازن الغذاء بغزة
7 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©