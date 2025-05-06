الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تحمله

بروكسل (الاتحاد)

أكدت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أمس، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات لا يمكن تحملها، مشددةً على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية على الفور. وقالت كالاس في منشور على منصة «إكس» عقب مكالمة أجرتها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إن «الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تحمله، يجب أن تستأنف المساعدات فوراً، ويجب ألا تستخدم أبداً أداةً سياسيةً». وشددت كالاس على أن آلية إيصال المساعدات الجديدة يجب أن تكون بقيادة الجهات الفاعلة في العمل الإنساني.

بدوره، أعرب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني في مؤتمر صحفي، عن قلقه إزاء توسع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعياً إلى رفع الحصار عن القطاع لتوزيع المساعدات الإنسانية الفورية. وأكد أن توسع الحرب الإسرائيلية يخلف المزيد من الخسائر في الأرواح، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالب الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي بالتراجع عن خطته الرامية إلى توسيع عدوانه على القطاع ورفع الحصار، بالإضافة إلى إعادة الكهرباء والخدمات الأساسية إلى القطاع.

يذكر أن الأمم المتحدة حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تعاني المستشفيات من نقص في الأدوية والمعدات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الغذاء والمياه والمأوى للمدنيين.