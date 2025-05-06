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«الوطني الاتحادي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية في أذربيجان

صقر غباش خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
7 مايو 2025 03:06

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان الصديقة والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لدولة الإمارات، تلبية لدعوة من المجلس الوطني الاتحادي. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين والتي تواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أذربيجان، في ظل حرص قيادتي البلدين على ترسيخ هذه العلاقات في شتى المجالات. وخلال جلسة المباحثات تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز أطر التعاون والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين المجلسين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بغرض التنسيق البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية. وجاء توقيع المذكرة تجسيداً للمصالح المشتركة بين الجانبين في تعزيز الأمن والسلام، وفي مجالات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وتبادل الخبرات المعرفية الدبلوماسية بين الجانبين، وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي بداية جلسة المباحثات رحب معالي صقر غباش بمعالي الدكتورة صاحبة غافاروفا، والوفد المرافق لها، لافتاً إلى أن زيارة رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان الرسمية الأولى إلى المجلس الوطني الاتحادي، تشكل محطة انطلاق جديدة في مسيرة العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

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