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الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى موسكو

الرئيس الصيني شي جين بينج
7 مايو 2025 08:17

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء زيارة إلى موسكو تستغرق أربعة أيام، بصفته أبرز ضيف دولة في احتفالات روسيا بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية. ووفقا للكرملين، ستتمحور اجتماعات شي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مشروع خط أنابيب الغاز الثاني. وسيتناول الجانبان أيضا قضايا دولية. ومن المقرر أن يلتقي بوتين وشي غدا الخميس، بحسب مستشار السياسة الخارجية لبوتين، يوري أوشاكوف. وسيكون شي يوم الجمعة ضيفا في العرض العسكري الكبير المقرر تنظيمه في موسكو، حيث تحتفل روسيا بيوم النصر، إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاما في عام 1945. ومن المتوقع أن يوقع المسؤولون الروس والصينيون عدة اتفاقيات على مستوى حكومي خلال الزيارة. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 245 مليار دولار العام الماضي.

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المصدر: وكالات
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