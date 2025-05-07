اليوم.. انطلاق مراسم انتخاب بابا الفاتيكان الجديد

يبدأ 133 كاردينالاً، اليوم الأربعاء، مراسم رسمية وسرية تعود لعقود لانتخاب خليفة البابا فرنسيس، حيث يفتتحون المجمع المغلق الأكثر تنوعاً جغرافياً.

وسينعزل الكرادلة من 70 دولة عن العالم الخارجي، وسوف يسلمون هواتفهم المحمولة، كما سيتم التشويش على الموجات حول الفاتيكان لمنعهم من جميع الاتصالات لحين انتخاب بابا جديد للكنيسة التي يتبعها 1.4 مليار شخص.

ويبدأ الكرادلة بالمشاركة في قداس أخير قبل المجمع المغلق في كاتدرائية القديس بطرس.

ويترأس عميد مجمع الكرادلة جيوفاني باتيستا ري القداس.

يشار إلى أنه لا يتعين على الكرادلة إجراء أول تصويت اليوم، ولكنهم عادة ما يقومون بذلك.

وفي حال عدم التوصل لفائز، قال الفاتيكان إنه من الممكن تصاعد دخان أسود من مدخنة كنيسة سيستين نحو الساعة السابعة مساء.

ويتفرق الكرادلة خلال الليل ويعودون صباح غد الخميس.

ويمكنهم إجراء تصويتين في الصباح، واثنين آخرين في المساء حتى انتخاب البابا.