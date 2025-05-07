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مقتل 10 جنود بهجوم في النيجر

وحدات من الجيش النيجري (أرشيفية)
7 مايو 2025 15:55

قالت السلطات في النيجر، في بيان بثته الإذاعة الرسمية، إن نحو عشرة جنود قتلوا وأصيب سبعة في هجوم بمنطقة "دوسو" جنوب البلاد هذا الأسبوع.
وحمّل البيان جماعات إرهابية مسؤولية الهجوم الذي وقع يوم الاثنين، وقال إن العديد من المهاجمين قتلوا أو اعتقلوا.
وتواجه النيجر، وجارتاها في منطقة الساحل الأفريقي مالي وبوركينا فاسو، حملة عنيفة تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".
وأوضح المصدر الأمني، أن 18 جندياً في عداد المفقودين إضافة إلى سرقة ثلاث مركبات أمنية.
وفي الشهر الماضي، قُتل 12 جندياً في هجوم بالنيجر قرب منطقة الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.

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المصدر: رويترز
هجوم إرهابي
النيجر
الهجمات الإرهابية
تنظيم القاعدة
داعش
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