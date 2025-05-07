سلوفاكيا تنتقد خطة أوروبية لحظر واردات الغاز الروسي

انتقد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، خطة طرحها الاتحاد الأوروبي لوقف واردات الغاز الطبيعي الروسي بحلول نهاية عام 2027.

وسوف تقدم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خطة مفصلة الشهر المقبل، تسعى من خلالها إلى حظر عقود الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية العام الجاري، وإلغاء تدريجي للعقود الحالية التي لا تزال مستخدمة في التكتل في نهاية 2027.

وقال فيكو إن الخطة "غير مقبولة على الإطلاق" لسلوفاكيا.

وأضاف أن حكومته مستعدة لرفضها، وأن كل الممثلين السلوفاكيين الضالعين في المفاوضات على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف يوقفونها.

وأوضح رئيس الوزراء السلوفاكي أن الخطوة سوف تكون مضرة لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، لأن سعر الغاز سوف يرتفع نتيجة لذلك.

ولدى سلوفاكيا صفقة لتوصيل الغاز مع روسيا تنقضي في عام 2034.

وأكد فيكو أنه سوف يسعى للحصول على تعويضات في حال مضت الخطة.

ورفض رئيس وزراء سلوفاكيا مقترحاً لوقف واردات النفط والوقود النووي من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنعت سلوفاكيا والمجر اللتان يعتبر قادتهما من أكثر الحلفاء قرباً لروسيا في أوروبا، المساعدة العسكرية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وكان من المتوقع أن يعارضا خطط الغاز المقدمة من المفوضية الأوروبية.