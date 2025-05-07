الأربعاء 7 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا توجه دعوة إلى روسيا وأوكرانيا بشأن المحادثات

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس
7 مايو 2025 20:56

دعا نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، اليوم الأربعاء، روسيا وأوكرانيا لإجراء مفاوضات مباشرة بينهما للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة التي اندلعت منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال فانس، خلال لقاء مرتبط بمنتدى ميونيخ للأمن في واشنطن: "نعتقد أنه ربما يستحيل علينا التوسط بالكامل من دون بعض المفاوضات المباشرة بينهما على الأقل. ولذا هذا ما نركز عليه".
وأضاف نائب الرئيس الأميركي، أن واشنطن ترغب في اتفاق موسكو وكييف على بعض المبادئ التوجيهية للتحدث مباشرة، وهو ما اعتبره ضرورياً للتوصل إلى سلام.
ووصف فانس التنازلات التي سعت روسيا للحصول عليها بأنها "مبالغاً فيها"، لكنه أكد أنه ليس متشائماً إزاء فرص حل النزاع.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن المصالحة بين بلاده وأوكرانيا "أمر حتمي" و"مسألة وقت"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.
وفي المقابل، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى وقف إطلاق نار حقيقي لمدة شهر على الأقل.

أخبار ذات صلة
الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى موسكو
«التربية والتعليم» تنظم مخيماً لتعزيز مهارات الطلبة في روسيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
الحرب في أوكرانيا
جي دي فانس
روسيا
نائب الرئيس الأميركي
المباحثات الروسية الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
أميركا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ألمانيا تشدد الرقابة على الحدود لمواجهة الهجرة
الأخبار العالمية
ألمانيا تشدد الرقابة على الحدود لمواجهة الهجرة
اليوم 20:56
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس
الأخبار العالمية
أميركا توجه دعوة إلى روسيا وأوكرانيا بشأن المحادثات
اليوم 20:56
نقل له تحيات رئيس الدولة.. كبير المستشارين في الحكومة المؤقتة ببنغلاديش يستقبل نهيان بن مبارك
علوم الدار
نقل له تحيات رئيس الدولة.. كبير المستشارين في الحكومة المؤقتة ببنغلاديش يستقبل نهيان بن مبارك
اليوم 20:51
ماكرون يعلن تعزيز التعاون الدفاعي مع ألمانيا
الأخبار العالمية
ماكرون يعلن تعزيز التعاون الدفاعي مع ألمانيا
اليوم 20:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©