أميركا توجه دعوة إلى روسيا وأوكرانيا بشأن المحادثات

دعا نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، اليوم الأربعاء، روسيا وأوكرانيا لإجراء مفاوضات مباشرة بينهما للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة التي اندلعت منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال فانس، خلال لقاء مرتبط بمنتدى ميونيخ للأمن في واشنطن: "نعتقد أنه ربما يستحيل علينا التوسط بالكامل من دون بعض المفاوضات المباشرة بينهما على الأقل. ولذا هذا ما نركز عليه".

وأضاف نائب الرئيس الأميركي، أن واشنطن ترغب في اتفاق موسكو وكييف على بعض المبادئ التوجيهية للتحدث مباشرة، وهو ما اعتبره ضرورياً للتوصل إلى سلام.

ووصف فانس التنازلات التي سعت روسيا للحصول عليها بأنها "مبالغاً فيها"، لكنه أكد أنه ليس متشائماً إزاء فرص حل النزاع.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن المصالحة بين بلاده وأوكرانيا "أمر حتمي" و"مسألة وقت"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وفي المقابل، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى وقف إطلاق نار حقيقي لمدة شهر على الأقل.