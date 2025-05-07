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ماكرون يعلن تعزيز التعاون الدفاعي مع ألمانيا

ماكرون يعلن تعزيز التعاون الدفاعي مع ألمانيا
7 مايو 2025 20:44

 أعلنت فرنسا اعتزام تعاونها مع ألمانيا في قضايا الدفاع والتسلح بشكل أكبر مما كان عليه الحال في السابق.
 وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الأربعاء: «سنعمل على تسريع برامجنا الألمانية-الفرنسية، وتطوير قدرات جديدة، وسنؤسس مجلسا ألمانيا-فرنسيا للدفاع والأمن يتجاوز قضايا الدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى»، ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن من المنتظر أن تعقد الهيئة الأمنية الموجودة بالأساس اجتماعات منتظمة، وأن تقدم حلولا عملية للتحديات الاستراتيجية المشتركة.
وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس للعاصمة الفرنسية، وهي أول زيارة خارجية يقوم بها بعد انتخابه أمس الثلاثاء.
وأضاف الرئيس الفرنسي: «سنطلق أيضاً برنامجاً ألمانياً - فرنسياً للابتكار في مجال الدفاع، من أجل المساعدة على تقديم ابتكارات ثورية ضرورية لحروب المستقبل».
وأكد ماكرون ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال الدفاع، مشيراً إلى وجوب العمل بشكل مشترك من أجل تنفيذ الخطة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي تهدف إلى تعبئة الموارد الخاصة والعامة لتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي. 

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إيمانويل ماكرون
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