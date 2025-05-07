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الدخان الأسود يؤجل انتخاب البابا الجديد

الدخان الأسود يؤجل انتخاب البابا الجديد
8 مايو 2025 00:02

انبعث الدخان الأسود من مدخنة كنيسة سيستين، مما يشير إلى عدم انتخاب بابا في أول اقتراع خلال الاجتماع المغلق لاختيار بابا جديد للكنسية الكاثوليكية.
وتصاعد الدخان عند الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، بعد نحو أربع ساعات من دخول 133 كاردينالا بوقار إلى كنيسة سيستين، حيث أدوا قسم السرية وافتتحوا رسميا الطقس المتوارث منذ قرون لانتخاب خلف للبابا فرنسيس لقيادة الكنيسة التي تضم 1.4 مليار شخص.
وبما أن أحدا لم يحصل على الأغلبية المطلوبة البالغة ثلثي الأصوات، أي 89 صوتا، فمن المقرر أن يتوجه الكرادلة لقضاء ليلتهم في مقار الإقامة داخل الفاتيكان حيث يخضعون للعزلة. ومن المقرر أن يعودوا إلى كنيسة سيستين صباح غد الخميس. 

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المصدر: د ب أ
الفاتيكان
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