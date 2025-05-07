ترامب يعلن غداً يوم النصر في الولايات المتحدة

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلاناً يحدد فيه غداً الخميس كيوم تحتفل فيه الولايات المتحدة بالنصر في الحرب العالمية الثانية، كما تفعل دول في أوروبا بالفعل. وتنظم مدن من لندن إلى موسكو عروضاً عسكرية وعروضاً جوية ومراسم تذكارية هذا الأسبوع، في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكرى الـ 80 ليوم النصر في أوروبا غداً الخميس، وهو اليوم الذي استسلمت فيه ألمانيا النازية أمام قوات الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال ترامب في الإعلان الذي وقعه اليوم الأربعاء: "بينما نحيي ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، نعرب عن شكرنا الدائم لكل وطني من الجيل الأعظم، ممن تركوا منازلهم وعائلاتهم للقتال في سبيل حريتنا في أراض بعيدة".

وأضاف ترامب: "إننا نحيي ذكرى جميع من قضوا في تلك الحرب، وقبل كل شيء، نجدد التزامنا بالحفاظ على أميركا والعالم أجمع في سلامة وأمن ورخاء وحرية." وانتهت الحرب العالمية الثانية في أوروبا في 8 مايو 1945، في حين استمرت الحرب ضد اليابان في الشرق الأدنى.

ومن المتوقع أن يحدد ترامب يوماً للاحتفال في الولايات المتحدة بنهاية الحرب العالمية الأولى في وقت لاحق من هذا العام.