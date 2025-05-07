المفوضية الأوروبية: دعم أوكرانيا مفتاح السلام والأمن

بروكسل (الاتحاد)

أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، أن نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا ستؤثر على مستقبل القارة الأوروبية لأجيال قادمة، مشددةً على أن دعم أوكرانيا مفتاح السلام العادل والأمن الأوروبي.

واعتبرت فون دير لاين في جلسة عامة بالبرلمان الأوروبي مخصصة لدعم أوكرانيا أن «أوروبا تقف اليوم على أعتاب لحظة حاسمة في تاريخها بعد 80 عاماً من نهاية الحرب العالمية الثانية».

‎وأوضحت أن أوروبا لا يمكنها القبول بأي اتفاق يفرض على كييف، لافتة إلى أن «أي اتفاق سيئ سيشجع روسيا على العودة إلى المزيد وسيفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار». وذكرت بأن أوروبا قدمت 50 مليار يورو مساعدات عسكرية، مشددةً على ضرورة الانتقال من منطق المساعدات إلى تكامل الصناعات الدفاعية.