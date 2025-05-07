الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا وإسرائيل تناقشان تشكيل إدارة مؤقتة لقطاع غزة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
8 مايو 2025 01:54

عواصم (رويترز)

أخبار ذات صلة
حكومة فلسطين تعلن غزة «منطقة مجاعة»
مصر: رفض استخدام التجويع سلاحاً في قطاع غزة

قال 5 أشخاص مطلعين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشا إمكان قيادة واشنطن لإدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب.
وأفادت المصادر، أن المشاورات رفيعة المستوى تركزت على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مسؤول أميركي تشرف على غزة إلى أن يصبح القطاع منزوع السلاح ومستقراً وظهور إدارة فلسطينية قادرة على العمل.
وقالت المصادر الخمسة، إن المناقشات، التي لا تزال أولية، تشير إلى أنه لن يكون هناك جدول زمني محدد لمدة بقاء إدارة من هذا القبيل بقيادة الولايات المتحدة، إذ سيعتمد الأمر على الوضع على الأرض.
 وشبهت المصادر المقترح بسلطة التحالف المؤقتة في العراق التي أنشأتها واشنطن عام 2003، بعد وقت قصير من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين. 
 وأضافت المصادر، أن دولاً أخرى ستُدعى للمشاركة في السلطة التي تقودها الولايات المتحدة في غزة، دون تحديد هذه الدول. وقالت، إن الإدارة ستستعين بتكنوقراط فلسطينيين، لكنها ستستبعد حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية.  وأفادت المصادر بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.  وأضافت، أن المناقشات لم تحرز تقدماً إلى حد تحديد من سيتولى الأدوار الأساسية. ولم تحدد المصادر الطرف الذي قدم الاقتراح، ولم تقدم مزيداً من التفاصيل عن المحادثات.  
ورداً على أسئلة «رويترز» عما إذا كانت هناك مناقشات مع إسرائيل بشأن سلطة مؤقتة بقيادة الولايات المتحدة في غزة، لم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي بشكل مباشر قائلاً إنه لا يستطيع التحدث عن المفاوضات الجارية. وقال المتحدث «نريد السلام، والإفراج الفوري عن الرهائن». ورفض إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فكرة وجود إدارة بقيادة الولايات المتحدة أو أي حكومة أجنبية، قائلاً إن على الشعب الفلسطيني في غزة اختيار حكامه. ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق.

الولايات المتحدة
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
موقع باكستاني تعرض للدمار جراء القصف الهندي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العالم يدعو إلى ضبط النفس ونزع فتيل الأزمة بين الهند وباكستان
8 مايو 2025
رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال الجلسة (وكالات)
الأخبار العالمية
المفوضية الأوروبية: دعم أوكرانيا مفتاح السلام والأمن
8 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في أحد المطابخ الخيرية بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
حكومة فلسطين تعلن غزة «منطقة مجاعة»
8 مايو 2025
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام (أرشيفية)
الأخبار العالمية
رئيس وزراء لبنان: مصممون على إنجاز الإصلاحات السياسية
8 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©