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الفاتيكان.. استئناف التصويت لاختيار بابا جديد

يرتفع الدخان الأسود من المداخن على كنيسة سيستين
8 مايو 2025 10:17

يعود الكرادلة إلى كنيسة سيستين اليوم الخميس ،لاستئناف التصويت لاختيار بابا جديد للفاتيكان، عقب أن أخفق أول تصويت بالمجمع المغلق في التوصل لفائز، مما أدى لانبعاث دخان أسود من مدخنة الكنيسة. وكان بعض الكرادلة من بين 133 كاردينالا قالوا إنهم يتوقعون أن لا تستغرق عملية التصويت لاختيار خليفة للبابا فرنسيس وقتا طويلا. ولكن من المرجح أن يستغرق حصول شخص على أغلبية تقدر بالثلثين أو 89 صوتا لكي يصبح البابا رقم 267 بضعة جولات من التصويت. ويشار إلى أنه خلال معظم القرن الماضي، احتاج المجمع المغلق ما بين ثلاثة و 14 جولة تصويت لانتخاب بابا جديد للفاتيكان.  
وأغلقت الأبواب العتيقة لكنيسة سيستين، أمس الأربعاء، إيذانا ببدء 133 كاردينالا الطقس السري المتوارث منذ قرون لانتخاب بابا جديد لقيادة الكنيسة الكاثوليكية، معلنين افتتاح أكثر اجتماع مغلق تنوعا من حيث التوزيع الجغرافي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الممتد لـ 2000 عام.

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المصدر: وكالات
الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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