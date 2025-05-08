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الاتحاد الأوروبي يدعو الهند وباكستان إلى الحوار

الاتحاد الأوروبي يدعو الهند وباكستان إلى الحوار
8 مايو 2025 14:15

دعا الاتحاد الأوروبي، الهند وباكستان إلى الحوار، وإلى ممارسة ضبط النفس، وتخفيف حدة التوترات، والكف عن المزيد من الهجمات لحماية أرواح المدنيين على كلا الجانبين.
وقال الاتحاد، في بيان بشأن الأزمة القائمة بين الهند وباكستان، إنه يراقب عن كثب وبقلق بالغ التوترات المتزايدة في المنطقة، وما يترتب على ذلك، بما في ذلك احتمال سقوط المزيد من الأرواح.
وأكد البيان الذي أصدرته كايا كالاس الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع، مشددا على أنه ومن الأهمية بمكان أن تفي الهند وباكستان أيضاً بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، وأن تتخذا جميع التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين.
وقال إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الـ 27 أدانوا إدانة قاطعة الهجوم الإرهابي الذي وقع في باهالجام وجامو وكشمير في 22 أبريل الماضي، وتسبب في مقتل المدنيين الأبرياء، مؤكداً أنه لا يمكن أبداً تبرير الإرهاب، ويجب تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.

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المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الهند
باكستان
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