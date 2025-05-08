السعودية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال بحق الحج دون تصريح

أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) ،إن "الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما".

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات .

ابتداءً من 01 ذي القعدة 1446هـ .. غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/lguN25px4Q — وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) May 8, 2025