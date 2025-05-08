الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السعودية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال بحق الحج دون تصريح

السعودية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال بحق الحج دون تصريح
8 مايو 2025 14:27

 أكدت وزارة الداخلية  السعودية اليوم الخميس تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) ،إن  "الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما".
 وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات .

 

أخبار ذات صلة
حسام عوار.. «النمر الحاسم»!
تساؤلات التأويل في «بيت الشعر» بالشارقة

المصدر: د ب أ
الحج
مكة المكرمة
السعودية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
جزيرة ياس تحتفل بالإعلان عن خطط تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في المنطقة
علوم الدار
جزيرة ياس تحتفل بالإعلان عن خطط تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في المنطقة
اليوم 15:12
منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية بدورتها الـ18
علوم الدار
منصور بن زايد يعتمد أسماء الفائزين بجائزة خليفة التربوية بدورتها الـ18
اليوم 15:05
نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين من طلبة المدارس والجامعات بـ«كأس التخيّل والإبداع»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين من طلبة المدارس والجامعات بـ«كأس التخيّل والإبداع»
اليوم 15:00
«سوفرينتي» يعود للمران استعداداً لجولة بلمونت ستيكس
الرياضة
«سوفرينتي» يعود للمران استعداداً لجولة بلمونت ستيكس
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©