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البرلمان الأوروبي يقر تعديلات تتيح إعدام الذئاب

البرلمان الأوروبي يقر تعديلات تتيح إعدام الذئاب
8 مايو 2025 16:08

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح خفض مستوى حماية الذئاب، وهو ما من شأنه السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعدام هذه الحيوانات بمزيد من السهولة.
وأيد التعديلات 371 نائباً في البرلمان الأوروبي، بينما صوت 162 نائباً ضدها وامتنع 37 عن التصويت. ويتعين موافقة دول الاتحاد الأوروبي على التعديلات قبل تغيير مستوى حماية الذئاب من "محمية بشكل صارم" إلى "محمية".
وتحظى الذئاب حتى الآن بحماية صارمة في أوروبا. ومع ذلك، يتساءل الأفراد في بعض المناطق، عما إذا كان الوضع الراهن لا يزال مبرراً في ظل تزايد أعداد تلك الحيوانات.
وبعد انقراضها في أجزاء كبيرة من أوروبا حتى ستينيات القرن الماضي، يوجد حاليا نحو 19 ألف ذئب في الاتحاد الأوروبي، بحسب خبراء الحفاظ على البيئة. 

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المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي
الذئاب
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