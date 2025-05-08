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الصين توجه نداء للولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

سفينة محملة بالحاويات تغادر ميناء في الصين
8 مايو 2025 17:23

جددت الصين دعوتها إلى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، لإلغاء الرسوم الجمركية فيما يستعد البلدان لعقد محادثات تجارية مبدئية.  
وقال هي يادونج  المتحدث باسم وزارة التجارة، في إحاطة صحفية منتظمة، إن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لإلغاء الرسوم. وأضاف أن الولايات المتحدة "بحاجة لإظهار الإخلاص للتحدث والاستعداد لإلغاء الرسوم الأحادية".  
وجاء تأكيد المتحدث باسم وزارة التجارة على الموقف الصيني بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية على الصين التي تبلغ حاليا 145% على معظم السلع، من أجل بدء مفاوضات جوهرية أكثر مع بكين بشأن التجارة.  
ويستعرض الجانبان وجهات نظر قوية لتعزيز مواقفهما التفاوضية لأقصى درجة من أجل أول محادثات تجارية لهما مطلع الأسبوع المقبل في سويسرا.  
وأسفر الإعلان عن محادثات رسمية عن بعض التفاؤل أن الخلاف يمكن حله.  
وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إحاطة صحفية منفصلة اليوم الخميس "من حيث المبدأ، فإن تصميم الصين على حماية حقوقها ومصالحها لن يتغير".

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