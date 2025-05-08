الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اتفاق روسي–صيني جديد لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة

اتفاق روسي–صيني جديد لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة
8 مايو 2025 17:54

 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين. وقال بوتين، خلال المفاوضات الموسعة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، "سنوقع اليوم اتفاقيات حكومية محدثة بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتي أنا متأكد من أنها سيكون لها تأثير إيجابي على تشكيل بيئة أعمال أكثر ملاءمة وستعطي دفعة جدية لتنمية تعاوننا الاقتصادي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف بوتين أن روسيا ترحب بنقل مرافق الإنتاج الصناعية الصينية إلى أراضيها. وتابع قائلا: "في الوقت نفسه، نرحب بإنشاء مرافق الإنتاج ونقل الخبرة الصناعية الصينية إلى بلدنا".
وأوضح بوتين أن "هناك مبادرات مشتركة جديدة في الطريق. على سبيل المثال، سيتم إطلاق خط أنابيب الغاز الشرق الأقصى، في عام 2027، وسيضمن تزويد المستهلكين الصينيين بالوقود الأزرق بكمية تصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا". وخلال مفاوضات مطولة مع شي ، في الكرملين، ذكر بوتين أن روسيا أصبحت المستورد الأكبر للسيارات الصينية في العالم. 
وأردف قائلا: "يشهد التعاون الشامل في مجال الصناعة والتكنولوجيا العالية تعزيزاً مستمراً. وأصبحت روسيا المستورد الرئيسي للسيارات الصينية في العالم".
ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو الجاري، حيث سيشارك في احتفالات "عيد النصر". 

أخبار ذات صلة
ترامب يعلّق على المفاوضات التجارية المرتقبة مع الصين
الصين توجه نداء للولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية
المصدر: د ب أ
روسيا
الصين
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
سفينة تحمل حاويات في ميناء لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية
الأخبار العالمية
ترامب يعلّق على المفاوضات التجارية المرتقبة مع الصين
اليوم 20:13
هجوم مسلح على لاعبي فلامنجو!
هجوم مسلح على لاعبي فلامنجو!
اليوم 20:04
توقيع مذكرة التفاهم
علوم الدار
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "راكز" والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة
اليوم 19:57
«العالمية القابضة» تطلق مراقب الذكاء الاصطناعي «آيدن إينسايت 2.0»
اقتصاد
«العالمية القابضة» تطلق مراقب الذكاء الاصطناعي «آيدن إينسايت 2.0»
اليوم 19:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©