الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض 95 مليار يورو على واشنطن حال فشل المفاوضات

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن اعتزامها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أميركية بقيمة نحو 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) في حال لم تصل المفاوضات مع واشنطن إلى تسوية للنزاع التجاري بين الجانبين.

وشملت قائمة المنتجات المستهدفة التي نشرت اليوم الخميس، سلعا صناعية وزراعية. وجاء في بيان صحفي أن المفوضية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- تجري مشاورات حاليا مع عواصم الدول "بشأن فرض قيود محتملة على صادرات معينة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة 4.4 مليار يورو، من خردة الصلب والمنتجات الكيميائية". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاماً كاملاً بالتوصل إلى نتائج تفاوضية مع الولايات المتحدة".

وأضافت: "نعتقد أن هناك صفقات جيدة يمكن التوصل إليها لصالح المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي. وفي الوقت نفسه، نواصل استعدادنا لجميع الاحتمالات".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان علق في شهر أبريل الماضي، فرض رسوم جمركية خاصة على الواردات من معظم الشركاء التجاريين - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي - لمدة 90 يوما، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق التعريفات المضادة المقررة لها، للسماح بإجراء مزيد من المحادثات.