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ترامب يعلّق على المفاوضات التجارية المرتقبة مع الصين

سفينة تحمل حاويات في ميناء لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية
8 مايو 2025 20:13

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع إجراء مفاوضات مهمة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة نهاية هذا الأسبوع.
وأوضح الرئيس الأميركي أن الرسوم الجمركية لا يمكن أن تزيد على 145 بالمئة.
وأضاف ترامب "لا يمكن رفع المعدل أكثر من ذلك. المعدل عند 145 (بالمئة)، لذا نعلم أنه سينخفض. أعتقد أنه اجتماع ودي للغاية. إنهم يتطلعون إلى عقده بطريقة رائعة".
تأتي تصريحات الرئيس الأميركي فيما يستعد البلدان لعقد أول محادثات تجارية بينهما مطلع الأسبوع المقبل في سويسرا، منذ أن فرض ترامب رسوما جمركية على بكين.  
وجددت الصين دعوتها إلى الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم الخميس، لإلغاء الرسوم الجمركية فيما يستعد البلدان لعقد محادثات تجارية.   
وقال هي يادونج  المتحدث باسم وزارة التجارة، في إحاطة صحفية منتظمة، إن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لإلغاء الرسوم.
وأضاف أن الولايات المتحدة "بحاجة لإظهار الإخلاص للتحدث والاستعداد لإلغاء الرسوم الأحادية".   

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المصدر: رويترز
الرسوم الجمركية
الصين
الولايات المتحدة
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