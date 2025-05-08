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انتخاب بابا جديد

دخان أبيض ينبعث من المدخنة بعد انتخاب بابا جديد للفاتيكان
8 مايو 2025 20:25

تصاعد الدخان الأبيض، اليوم الخميس، في الساعة 18,08 (16,08 ت غ) من مدخنة كنيسة "سيستينا" في الفاتيكان، الأمر الذي يعني انتخاب بابا جديد خلفا للبابا الراحل فرنسيس من جانب الكرادلة الناخبين ال133 الذين التأموا في مجمع منذ بعد ظهر الأربعاء.
ولمعرفة هوية الرأس الجديد للكنيسة الكاثوليكية، ينبغي انتظار الإعلان الرسمي من شرفة كاتدرائية القديس بطرس قبل أن يطل منها البابا المنتخب. وعادة ما يتم ذلك بعد نحو ساعة من الانتخاب.
وفور تصاعد الدخلن الأبيض من مدخنة كنيسة "سيستينا"، قرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس احتفالا بانتخاب بابا جديد وهتفت الحشود في ساحة القديس بطرس.
وتوفي البابا فرنسيس في 21 أبريل الماضي بعد أن ترأس الكنيسة الكاثوليكية، التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص، لمدة 12 عاما. وسعى خلال فترة ولايته إلى فتح هذه المؤسسة الراسخة أمام العالم الحديث وقام بمجموعة من الإصلاحات وسمح بمناقشة قضايا خلافية، مثل السماح للنساء بأن يصبحن كهنة.

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المصدر: وكالات
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