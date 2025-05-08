موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة

عواصم (وكالات)

تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك الهدنة التي أعلنتها روسيا ودخلت حيز التنفيذ أمس. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا إن روسيا انتهكت مراراً وقف إطلاق النار، بعد ساعات من بدء سريانه، في حين اتهمت موسكو أيضاً كييف بانتهاك الهدنة المعلنة.

ورغم ذلك، تراجعت وتيرة القتال بعد أن دخل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيز التنفيذ، وتوقفت الهجمات التي هزت المدن الأوكرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ في وقت سابق من الأسبوع.

وقال سيبيا، على منصة «إكس»: «تأكد أن وقف إطلاق النار، الذي أعلنته روسيا خلال العرض العسكري، مسرحية هزلية كما كان متوقعاً»، في إشارة إلى الهدنة التي تتزامن مع عرض تقيمه موسكو في الساحة الحمراء اليوم (الجمعة)، لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن كييف أبلغت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بمجريات الأحداث.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن أوكرانيا شنت بدورها 488 هجوماً على أهداف روسية وحاولت مرتين اختراق الحدود في منطقة كورسك الروسية بعد سريان الهدنة.

وقال متحدث عسكري أوكراني، إن روسيا واصلت هجماتها في عدة مناطق على الجبهة الشرقية. وذكر ممثلو الادعاء أن شخصين أصيبا وقُتلت امرأة (55 عاماً) جراء إطلاق قنابل على منطقة سومي في الشمال.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها لم ترصد أي صواريخ أو طائرات مسيرة روسية في المجال الجوي الأوكراني بعدما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويحل وقف إطلاق النار مع إحياء روسيا الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، إذ تستضيف عدة زعماء لحضور عرض عسكري في الساحة الحمراء اليوم الجمعة.

وتحتفل أوكرانيا، مثل الغرب، بهذه الذكرى في الثامن من مايو.