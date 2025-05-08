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«الأونروا»: غزة أرض اليأس وتواجه جوعاً لا مثيل له

فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مطبخ خيري بمنطقة بيت لاهيا (رويترز)
9 مايو 2025 01:47

غزة (الاتحاد)

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اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، بأن غزة أصبحت «أرض اليأس». وقالت «الأونروا» في منشور على حسابها الرسمي على منصة «فيس بوك»، إن «هذا جوع لم يسبق له مثيل».
وشددت على ضرورة رفع الحصار وتدفق الإمدادات، داعية إلى إطلاق سراح الرهائن واستئناف وقف إطلاق النار الآن. 
وأغلقت عشرات المطابخ الخيرية «التكايا» في قطاع غزة أبوابها أمس، بسبب نقص الإمدادات مما أدى إلى قطع شريان الحياة عن مئات الآلاف من الأشخاص في انتكاسة أخرى للجهود المبذولة لمكافحة الجوع المتزايد في القطاع.
جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان مؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية نفاد المكونات اللازمة لتوفير الوجبات المجانية التي تشتد الحاجة لها، وأن إسرائيل منعتها من جلب المساعدات.
وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، إن معظم تلك المطابخ في القطاع وعددها 170 أغلقت أبوابها بعد نفاد مخزون المواد الغذائية لديها بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة.
وأضاف الشوا أن قرار «ورلد سنترال كيتشن»، وإغلاق المطابخ الخيرية من شأنه أن يتسبب في انخفاض يتراوح بين 400 ألف و500 ألف وجبة مجانية يومياً لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال: «الكل في غزة جوعان، على العالم أن يتحرك الآن لإنقاذ الناس في غزة».
وأضاف «البقية من المطابخ المجتمعية سوف تغلق أبوابها قريباً أيضاً والناس يخسرون المصدر الوحيد للطعام».
وفي السياق، حذر الدفاع المدني في قطاع غزة أمس، من أنه على وشك التوقف التام عن العمل في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن «75 في المئة من مركباتنا توقفت عن العمل لعدم توفر السولار لتشغيلها».
وأضاف «نعاني عجزاً كبيراً في توفر المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين في غزة».
وأمس الأول، حثّ أكثر من 30 خبيراً مستقلاً يتعاونون مع الأمم المتحدة على تحرك دولي فوراً لمنع القضاء على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
وقال الخبراء الذين يعملون بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في المنظمة، إنّ «الخيار جلي: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء أو المشاركة في صياغة حل عادل»، وحثوا العالم على تجنّب «الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها».

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