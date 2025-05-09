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ملك بريطانيا يهنئ البابا الجديد ليو الرابع عشر

ملك بريطانيا يهنئ البابا الجديد ليو الرابع عشر
9 مايو 2025 16:05

 انضم الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، إلى القادة ورجال الدين على مستوى العالم، في تهنئة البابا الجديد ليو الرابع عشر في أول يوم له على رأس الكنيسة الكاثوليكية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وجاءت التهاني على انتخاب أول بابا أميركي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وأثار أول ظهور علني للحبر الأعظم رقم 267 في روما أمس الخميس، عقب الاجتماع السري للكرادلة، حالة من البهجة وسط الحشود الهائلة الي تجمعت في ساحة القديس بطرس.
وقال قصر باكنجهام اليوم الجمعة إن الملك بعث برسالة خاصة للبابا ليو الرابع عشر وهنأه على انتخابه. وذكر ناطق باسم القصر إن تشارلز بعث خالص أمنياته هو والملكة للحبر الأعظم.
وأشاد ستارمر أمس الخميس، بانتخاب أول بابا أميركي ووصفها بأنها "لحظة مهمة" وقال إنه "يتطلع للقاء الحبر الأعظم ومواصلة العمل عن كثب مع الكنيسة الكاثوليكية". 

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