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الفاتيكان يعلن عن تنصيب البابا ليو الرابع عشر رسمياً 18 مايو

الفاتيكان يعلن عن تنصيب البابا ليو الرابع عشر رسمياً 18 مايو
9 مايو 2025 16:23

 أعلن الفاتيكان اليوم الجمعة أنه سيتم تنصيب البابا ليو الرابع عشر رسميا خلال قداس يوم 18 مايو الجاري، وأنه سيلقي أول خطبة عامة في 21 مايو.
وأعلن الفاتيكان اليوم عن جدول الأعمال المقبل للبابا. ويتضمن الجدول اجتماعات مع الكرادلة ومسؤولين بالفاتيكان والإعلام وجهات دبلوماسية والجهور العام.
وذكر الفاتيكان أن البابا ليو طلب من جميع رؤساء مكاتب الفاتيكان، الذين فقدوا وظائفهم عمليا بوفاة البابا فرنسيس، أن يعودوا لممارسة أعمالهم حتى إشعار آخر.
وأضاف الفاتيكان أنه يرغب في يكرس بعض الوقت في "التفكير والصلاة والحوار" قبل أن يتخذ أي قرارات أخرى بشأن المصادقة على تعيينهم بصورة نهائية.  

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