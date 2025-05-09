ترامب يقترح خفض الرسوم على الصين إلى 80%

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة فكرة خفض نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 80% قبل اجتماع مزمع نهاية الأسبوع، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى نزع فتيل الحرب التجارية مع بكين.

ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الأميركيين مع وفد صيني رفيع المستوى في سويسرا هذا الأسبوع، في أول محادثات رئيسية بين البلدين منذ أشعل ترامب حربا تجارية بفرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات من الصين.

وأعلنت إدارة الرئيس ترامب يوم الثلاثاء الماضي أن وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير سيلتقيان بنظرائهما من الجانب الصيني في جنيف في أرفع محادثات معروفة بين البلدين منذ شهور.

يأتي ذلك وسط تزايد قلق السوق الأميركية بشأن تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية.